Китай нашел альтернативу американскому сжиженному природному газу

В марте КНР прекратила покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США по причине тарифной войны. Образовавшийся дефицит был компенсирован за счет поставок из государств тихоокеанского региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Статистика показывает, что в марте США не оказалось среди поставщиков СПГ в Китай. Возникший дефицит Пекин компенсировал за счет увеличения закупок у Индонезии, Австралии и Брунея.

Для сравнения, в минувшем январе КНР закупила у США 194,2 тысячи тонн, а в феврале — 65,8 тысяч. В прошлом году США вошли в пятерку основных поставщиков СПГ на китайский рынок. Было экспортировано 4,15 млн тонн топлива на 2,4 миллиарда долларов.

Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США составляет 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР — 125%. Это означает, что торговля между странами фактически остановлена.

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