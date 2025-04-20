Одна страна рекордно нарастила закупки гречки у России

Китай по итогам марта купил у России гречки на максимальные за все время торговли этим товаром между странами $13,3 млн, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

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Российские компании в начале весны увеличили отгрузки гречки в Китай в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом — до $13,3 млн. Это стало новым максимумом для двусторонней торговли, предыдущий рекорд был в декабре 2023 года на уровне $10,3 млн.

В первой половине марта старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия», доктор экономических наук Кирилл Щербаков сообщил, что, если США снизят импорт из Канады и Мексики из-за торговых войн, России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках металлов, удобрений, лесоматериалов.

По его словам, если мировая экономика замедлится, в краткосрочном периоде цены на энергоресурсы, скорее всего, снизятся. Однако в долгосрочной перспективе экономист ожидает их рост, если кризис приведет к снижению добычи в других странах.