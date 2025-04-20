Раскрыто количество необходимого Украине газа для прохождения следующей зимы

Украине для прохождения следующей зимы будет нужно импортировать более 6 миллиардов кубометров газа, а начинать импорт нужно уже с мая. Об этом заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По моим расчетам, учитывая объемы собственной добычи, это будет требовать импорта минимум 5,5 миллиарда кубометров. Желательно 6,3 миллиарда», — написал он.

По его мнению, всего к зиме Украине нужно запасти минимум 8,2 миллиарда кубометров газа, а с учетом буферного — не менее 12,8 миллиарда. «Время работает против Украины (...) Чтобы импортировать 5,6 — 6,3 миллиарда нужно 4 месяца», — предупредил он.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Украина не сделала ничего грандиозного в обороне своей энергосистемы. Он также подчеркнул, что деятельность Киева в этой сфере больше связана с коррупционными скандалами.