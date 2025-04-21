"Известия": маркетплейсы обеспокоены миллиардными штрафами по новому закону
Крупные маркетплейсы выразили обеспокоенность высокими штрафами по новому закону "О платформенной экономике". По их оценкам, ежегодные выплаты могут достигать 278 млрд рублей, что приведет к росту цен и сокращению ассортимента. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документы, направленные в Минэкономразвития.
Согласно законопроекту, штрафы за нарушения могут составлять от 500 тыс. до 1 млн рублей без учета масштабов ущерба. В одном из маркетплейсов отметили, что отсутствие дифференциации нарушений делает санкции несоразмерными. Например, за ошибку в карточке товара, которую допускает продавец, платформа может быть оштрафована.
"Объективная сторона административных правонарушений в законопроекте не определена. Штрафы могут достигать сотен миллиардов", — заявили в пресс-службе одной из платформ.
4 апреля сообщалось, что в России продолжают работать над законопроектом "О платформенной экономике", который в том числе обяжет сопровождать товары на маркетплейсах сертификатами. В случае принятия закон вступит в силу в марте 2026 года. Документ позволит сделать отношения между потребителями, производителями и продавцами товаров, а также теми, кто оказывает услуги, более прозрачными. Сейчас он проходит итоговые согласования.
В основном регулирование коснется маркетплейсов, поскольку в проекте закона зафиксировали их обязанности. Так, например, они должны будут проверять продавцов в государственных информационных системах — ЕСИА или ЕГРЮЛ/ЕГРИП — при подписании договора. В карточках товаров должны быть указаны наличие свидетельства о госрегистрации, сертификатов, деклараций о соответствии. Кроме того, маркетплейс должен будет указать в карточке, подлежит ли продукция маркировке в соответствии с законом, а также сформировать честную поисковую выдачу.