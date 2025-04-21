Маркетплейсы сообщили о грядущем росте цен

Крупные маркетплейсы могут прибегнуть к повышению цен и сокращению ассортимента в случае принятия в России закона «О платформенной экономике». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы, направленные в Минэкономразвития.

По мнению участников рынка, ежегодные отчисления в рамках инициативы по штрафам могут достичь 278 миллиардов рублей. Также законопроект предполагает, что сумма санкций за нарушения вне зависимости от степени ущерба составит от 500 тысяч до миллиона рублей. В маркетплейсах подчеркивают, что отсутствие градации делает несоразмерной ответственность.

По словам директора Института исследований интернета Карена Казаряна, если закон и поправки к нему в КоАП будут приняты в нынешнем виде, маркетплейсам придется отказываться от сотрудничества с небольшими продавцами и всеми теми, кто хотя бы потенциально может не выполнить новые требования. Так, ассортимент торговых площадок сократится, отметил собеседник. Он добавил, что маркетплейсы, вероятно, будут перекладывать расходы, связанные со штрафами, на продавцов, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен.

Ранее в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что в марте 2026 года может начать действовать закон «О платформенной экономике», подразумевающий введение обязательной сертификации товаров на маркетплейсах. Минэкономразвития вносит в документ окончательные правки.