Китай пригрозил мерами против своей экономической изоляции

Пекин не приемлет сделок, которые заключаются за счет его интересов, и готов противостоять подобным действиям. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, которое прокомментировало сообщения о планах США добиться от партнеров ограничения торговли с китайскими предприятиями в обмен на снижение ставок введенных ранее импортных пошлин.

Представитель ведомства призвал избежать возвращения международной торговли к «закону джунглей», где сильный охотится на слабого. Односторонние действия и протекционизм, к которым склоняется Вашингтон, не принесут выгоды никому, в конечном итоге жертвами станут все страны мира, уверены в Китае.

Само стремление сторон разрешать торгово-экономические разногласия с США на основании равноправных консультаций в Пекине приветствуют, но если речь идет о взаимных пошлинах, то здесь следует стоять на позиции справедливости и защищать международные торгово-экономические правила и многостороннюю торговую систему.

В Минкоммерции подчеркнули, что для защиты своих интересов у Китая есть решимость и возможности. Он готов укреплять координацию со всеми партнерами для противодействия односторонним запугиваниям.

Ранее СМИ выяснили, что во время объявленной президентом США Дональдом Трампом паузы перед введением максимальных импортных пошлин американские переговорщики хотят добиться от 70 государств обещаний выступить на их стороне в противостоянии с Китаем.

Речь идет о запрете китайским компаниям базироваться на их территории и поставлять через них товары. Также Вашингтон намерен убедить партнеров отказаться от поглощения дешевых промышленных товаров из Китая и перейти на дорогие американские.

Китай и США находятся в состоянии беспрецедентной торговой войны, главным оружием которой стали заградительные пошлины на импорт. В США они составляют 145 процентов, а в Китае — 125 процентов.

На этом фоне обе стороны находятся в поиске союзников для выступления совместным фронтом. Председатель Китая Си Цзиньпин на прошлой неделе начал турне по Юго-Восточной Азии, а до этого предложил Евросоюзу, также пострадавшему от тарифной политики Трампа, сотрудничество в противодействии торговым ограничениям.