Стало известно, куда жители Средней Азии едут работать вместо России

Граждане стран Средней Азии испытывают все меньше желания работать в России, поэтому стали чаще выбирать в плане трудовой миграции такие направления, как Китай, Южная Корея, Ближний Восток и Европа. Об этом Ura.ru рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

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Главным причинами эксперт назвал снижение курса рубля, что ударило по доходам жителей среднеазиатских стран, приезжающих на заработки, а также ужесточение миграционной политики.

При этом сами республики активно развиваются, туда переносят свои производства и компании из России, и Китай, поэтому в стране появляются рабочие места. Даже с учетом меньших зарплат рабочие экономят на дороге и аренде жилья.

Ранее эксперты предположили, что Россию в 2025 году приедут до 35 тысяч индийских рабочих, которые смогут заменить традиционную рабочую силу из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также на рынке все больше пользуются спросом трудовые мигранты из Шри-Ланки, Непала и Бангладеш.

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В частности, начали привлекать к работе приехавших из Индии мигрантов российские торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток». Пока что речь идет сотрудниках распределительного центра в количестве около ста человек.