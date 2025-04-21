В России спрогнозировали сокращение числа рабочих часов

Количество рабочих часов в РФ будет постепенно сокращаться, так как производительность труда растет.

Если всего 125 лет назад в России был нормальным 14-часовой рабочий день, то сейчас он сократился до 8 часов. Такое мнение в интервью ТАСС выразил президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

"Постепенно производительность труда растет, соответственно, количество рабочих часов уменьшается. Опять же, в начале прошлого века в России в сельском хозяйстве были заняты 75% населения, а на сегодняшний день в сельском хозяйстве у нас заняты 3% населения, но производим мы сильно больше, чем производили 100 лет назад. Поэтому я думаю, что действительно постепенно количество рабочих часов будет сокращаться. Вопрос [в том], с какой скоростью это будет происходить. Мы можем на своем веку этого даже не заметить. При этом творческие сферы невозможно загнать во временные рамки, умственный труд - это круглосуточная работа", - считает он.

Президент SuperJob отметил, что, например, 125 лет назад в России был нормальным 12-14-часовой рабочий день и существовало всего несколько выходных на праздники, такие как Рождество, Пасха и Новый год. Никто не слышал про больничные, отпуска и декретные. Таким образом, всего 125 лет назад интенсивность труда обычного человека была в два раза выше, чем сейчас.