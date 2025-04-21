Цена на золото в очередной раз обновила исторический максимум

Стоимость июньского фьючерса на золото на бирже Comex в очередной раз побила исторический рекорд, преодолев отметку в 3435 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

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Так, на момент 16.08 по московскому времени стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне этого года достигла 3 436,6 доллара за тройскую унцию, повысившись на 1,25%. К 16.35 цена немного откатилась - до 3 420,29 доллара (+2,76%).

Утром стоимость драгметалла поднималась до 3 400,5 доллара за тройскую унцию.

Ранее "РГ" писала, сколько стоит покупка золотых монет для сбережений. Так, золотая монета в России может стоить 70,80 и даже 100 тысяч рублей.