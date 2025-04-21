Каким будет курс рубля на этой неделе: прогноз аналитиков

Курс доллара на внебиржевом рынке в пятницу составил 82,17 ₽, что на 1,07 ₽ ниже закрытия предшествующей недели.

Официальный курс ЦБ опустился на 2,9 ₽, до 81,14 ₽ за доллар. Рубль поддерживают ослабление доллара из-за торговых войн США, увеличение продажи юаней Банком России, а также подготовка экспортёров к выплате дивидендов, рассказал «Коммерсанту» директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков. Он ожидает, что в ближайшую неделю рубль останется в пределах 81,7–85,7 ₽ за доллар.

В конце прошлой недели курсовая волатильность выросла под влиянием нестабильности геополитического новостного фона, которая может сохраниться на этой неделе.

«Однако в краткосрочной перспективе достаточно сильная поддержка рублю сохранится со стороны фундаментальных факторов», — говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Так, закрепление цен на нефть Brent выше $65 за баррель обеспечит профицит внешней торговли на фоне слабости импорта из-за жёсткой денежно-кредитной политики Центробанка, отмечает аналитик. Кроме того, приближается срок уплаты крупных нефтегазовых налогов в апреле — около 1 триллиона ₽ против 0,7 триллиона ₽ в мае. Это сформирует достаточное предложение валюты на рынке. В банке «Зенит» ожидают, что курс доллара будет в диапазоне 80–84 ₽.