Эксперт рассказал, какие компании вернутся на рынок РФ первыми

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что первыми на российский рынок могут вернуться компании из Южной Кореи. Об этом эксперт рассказал «Российской газете».

Мирзаян напомнил, что некоторые компании покидали российский рынок с «четкими гарантиями возвращения». К примеру, южнокорейский автопроизводитель Hyundai имеет право выкупа своего завода до конца 2025 года.

Эксперт заявил, что проще всего будет вернуться на рынок РФ неевропейским компаниям. В первую очередь речь идет о компаниях из Южной Кореи.

«Если японские бренды как-то очень сильно саморегулируются в этом плане, то корейские компании чувствуют себя гораздо более свободно. Думаю, что первыми восстановят свои активы в РФ южнокорейские компании - Hyundai, Kia и так далее», - подчеркнул Мирзаян.

Он добавил, что многие россияне хотели бы, чтобы в страну вернулась торговая сеть по продаже мебели IKEA. Эксперт отметил, что IKEA - компания из Евросоюза, она обязана выполнять европейские нормы, поэтому многое зависит от того, будет ли ЕС «вставлять палки в колеса».

СМИ писали, что на фоне улучшения геополитической ситуации зарубежные бренды начали разрабатывать планы по возвращению в Россию. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказывал порталу Autonews, что самым простым процесс возвращения на рынок РФ стал бы для Hyundai и Kia. По его мнению, у этих компаний есть соответствующее желание, а у российского рынка - потребность в авто корейских марок.

Также эксперты предполагают, что первыми на рынок РФ попробуют вернуться американские компании - Coca-Cola, Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Nike, Ford и другие.