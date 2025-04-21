Китай резко сократил импорт энергоресурсов из США

В марте 2024 года Китай значительно уменьшил закупки американских энергоресурсов, за исключением сырой нефти, что стало ответом на введение Вашингтоном высоких торговых пошлин.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным китайской таможни, в марте совокупный импорт газа из США упал на 44%, до $720 млн. Поставки сжиженного природного газа полностью прекратились — впервые с июня 2022 года. Ввоз сжиженного пропана снизился на 36%, до $658 млн, при этом импорт бутана вырос в 1,6 раза — до $62 млн.

Закупки угля из США сократились в 3,1 раза, составив лишь $30,8 млн — это минимальный показатель с 2020 года. Импорт нефтепродуктов также упал в 3,2 раза (до $11,6 млн), а побочных продуктов переработки нефти — на 18%, до $48,5 млн.

Вместе с этим выросли закупки сырой нефти на 22%, до $326,2 млн, хотя этот уровень всё ещё ниже среднегодового показателя 2023 года ($502 млн).

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что США не смогут вбить клин в отношения Москвы и Пекина.