Китай резко сократил импорт американского угля, газа и нефтепродуктов

В марте 2025 года на фоне обострения торговой войны Китая и США Пекин резко сократил импорт многих американских товаров - в некоторых случаях до нуля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни, опубликованные 20 апреля.

В частности, в марте закупки сжиженного природного газа (СПГ) и пшеницы Китаем в США упали до нуля. В 2024 году на США приходилось 17 процентов от всего китайского импорта пшеницы и пять процентов импорта СПГ.

Кроме того, закупки американского угля Китаем упали в 3,1 раза, до 30,8 миллиона долларов, а нефтепродуктов - в 3,2 раза, до 11,6 миллиона долларов. Bloomberg отмечает, что закупки американской продукции Китаем, вероятно, сократятся еще больше из-за новых тарифов.

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Наиболее жесткие меры были приняты в отношении Китая.

В рамках ответных мер Пекин поднял пошлины на все товары из США до 84 процентов, а Трамп увеличил пошлины для КНР еще больше - в целом до 145 процентов. Китай снова увеличил тарифы против американских товаров - до 125 процентов. Трамп в ответ на это пригрозил пошлинами на китайские товары в 245 процентов.