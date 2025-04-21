Трамп снова обозвал главу ФРС

Президент США Дональд Трамп усилил давление на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, потребовав, чтобы ФРС немедленно понизила ставки.

В своей соцсети Truth Social президент назвал Пауэлла "крупным неудачником". Глава государства уверен, что экономическая активность в США замедлится, если ФРС немедленно не опустит ставки.

По его данным, возможно замедление экономики, если «господин "Слишком Поздно", крупный неудачник, не снизит ставки сейчас». На прошлой неделе Трамп назвал главу ФРС "господином Слишком Поздно", заявив, что тот всегда опаздывает со смягчением экономической политики.

Сам Пауэлл отвечал: вводимые Белым домом импортные пошлины могут замедлить рост экономики США и ускорить инфляцию, и Федрезерв намерен дождаться большей ясности.