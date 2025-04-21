Цену на российскую нефть посчитали по реальному курсу

Минэкономразвития посчитало цену на нефть из России по реальному курсу. Об этом сообщает EADaily.

Отмечается, что министерство подготовило проекты социально-экономического развития на 2025-2026 годы, а также на плановый период 2027-2028 годов. Согласно ожиданиям, в 2025 году рост ВВП сохранится на уровне в 2,5%, а уровень инфляции вырастет до 7,6%. А вот результаты пересчета цены мировой и российской нефти по реальному курсу, назвали «консервативной» оценкой — 68 долларов за баррель нефти Brent и 56 долларов за Urals.

«Минэкономразвития действительно приблизилось к тому, что мы видим на рынке, потому что цены довольно низкие, и сейчас российский Urals торгуется примерно в диапазоне от 50 до 55 долларов за баррель. В бюджете же заложена нефть по $ 69,7. Конечно, ситуация пока очень сложная на мировом рынке нефти вообще. Американцы ведут торговую войну, как минимум, с Китаем. А ОПЕК+ решила поднимать объемы добычи. Получается, что есть риск сокращения объемов потребления, но при этом предложение будет расти и переизбыток будет держать цены на довольно низком уровне», — рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Он также добавил, что несоответствие параметров бюджета и реальности является очень важной проблемой для России. Впрочем, он также признал, что у страны есть определенная «подушка безопасности».

«Заложено 69,7 долларов за баррель и при этом 96 рублей за доллар. Это приводит к тому, что в рублевом выражении мы продаем нашу нефть значительно дешевле, чем планировали. То есть у нас по плану мы должны продавать ее по 6700 рублей за баррель, а продаем в районе 5000. Чрезмерное укрепление рубля также вредно для российской экономики с точки зрения пополнения бюджета», — рассказал он.

Ранее цены на нефть вернулись к падению.