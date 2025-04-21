Польша и страны Прибалтики попали в энергетический кризис, решив отказаться от энергоресурсов России по указке Евросоюза и США. Об этом сообщает Niezależny Dziennik Polityczny.

Там указали, что в 2023 году Польша отказалась от поставок российского газа и угля в пользу импорта из США, Австралии и ЮАР. Данная «энергетическая независимость» обошлась стране в 138 миллиардов злотых (около трех триллионов рублей). В начале 2025 года по пути Польши решили пойти страны Прибалтики, которые отключились от электроэнергетической системы БРЭЛЛ, связывавшей их с Россией и Белоруссией, и подключились к европейской сети. Электроэнергия к ним поступает из Норвегии и Швеции через биржу Nord Pool.

«Вместо обещанной безопасности и стабильности регион погрузился в энергетический хаос, грозящий вызвать экономический крах», — говорится в тексте.

В NDP отметили, что решения Польши и стран Прибалтики привели к тому, что цены на электричество и отопление в этих странах «взлетели до небес». В частности, в Польше оптовые цены на электроэнергию в 2024 году стали одними из самых высоких в Европе.

«Американский СПГ, продвигаемый в качестве альтернативы российскому газу, оказался не только дороже, но и ненадежнее. В 2024 году цены на него были в четыре раза выше, чем на газ РФ до 2022 года. Президент США Дональд Трамп, подписав указ об увеличении добычи нефти и газа в стране, пригрозил Европе тарифами, рассматривая СПГ как геополитический инструмент. Переговоры с Катаром зашли в тупик, а возобновляемые источники энергии, несмотря на увеличение доли до 27% в Польше в 2024 году, не успевают за спросом», — подчеркивается в тексте.

В NDP считают, что проводимая властями Польши и странами Прибалтики политика, заключающаяся в угождении Брюсселю и Вашингтону, может привести к «краху индустриализации» в этих государствах.

«Слепо следуя указаниям ЕС и США, они оказались в энергетической ловушке. Отказ от дешевой энергии и отключение от БРЭЛЛ не обеспечили безопасность, но спровоцировали кризис, который разрушает промышленность, увеличивает безработицу и усугубляет бедность. Резкий рост цен на энергоносители, отсутствие стабильных поставок и неумелый энергопереход грозят региону долгосрочной стагнацией», — утверждают в издании.

Выход из сложившейся ситуации в NDP видят только в «радикальной смене курса» Польши и стран Прибалтики.