На Украине признали закупку российского газа

Украина покупает российский газ, который идёт в Сербию и Венгрию через «Турецкий поток», заявил в эфире украинского Первого канала замглавы энергетического комитета Рады Алексей Кучеренко.

«Европа — это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Мы точно покупаем российский газ, который поступает через «Турецкий поток» и идёт, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Украина уже начала закачку газа в свои подземные хранилища.

Власти Словакии рассказали, что Украина получает российский газ от заграничных партнеров

Как отмечал экс-глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, запасы газа в украинских хранилищах почти исчерпаны. Подготовиться к отопительному сезону без значительного импорта не представляется возможным.