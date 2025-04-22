Хуснуллин отметил дефицит средств в сфере ЖКХ в России

Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве накоплены десятилетиями, деньги на их решение есть, но их мало.

Такое мнение выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".

"Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве накоплены десятилетиями. Коллеги, вы лучше меня понимаете, сколько там проблем, сколько денег нужно, и мы пытаемся эту проблему решить на федеральном уровне за счет федеральных денег, за счет инвестиционных, бюджетных кредитов. Эти деньги есть, но их очень мало. Поэтому нужно проделать системную работу", - сказал он на панельной сессии "Стратегии роста: эффективное управление территориями" в Национальном центре "Россия".

По словам Хуснуллина, затраты на сферу ЖКХ можно снизить на 20% за счет повышения качества работы и ряда других мер.