Мировые цены на нефть начали активно расти

Во вторник днем стоимость нефти на мировых рынках резко увеличилась более чем на 1% после предыдущего падения. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

К 14:25 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 1,24%, до 67,08 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI демонстрировала рост на 1,44%, до 63,31 доллара. Утром цена нефти росла примерно на 1%.

В минувший понедельник стоимость нефти на торгах упала более чем на 2,5%. Это произошло из-за нескольких негативных факторов, среди которых были перспективы возвращения на рынок иранской нефти и возможные последствия для мировой экономики из-за американских импортных пошлин.

В среду, 23 апреля, планируется обнародование данных от Министерства энергетики США о количестве нефти в стране за неделю, закончившуюся 18 апреля. За предыдущую неделю, закончившуюся 11 апреля, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 0,5 миллиона баррелей, хотя ожидалось увеличение на 0,4 миллиона.

Цены на нефть вернулись к падению

Ранее Минэкономразвития посчитало цену на нефть из России по реальному курсу. Отмечалось, что министерство подготовило проекты социально-экономического развития на 2025-2026 годы, а также на плановый период 2027-2028 годов. Согласно ожиданиям, в 2025 году рост ВВП сохранится на уровне в 2,5%, а уровень инфляции вырастет до 7,6%. А результаты пересчета цены мировой и российской нефти по реальному курсу, назвали «консервативной» оценкой — 68 долларов за баррель нефти Brent и 56 долларов за Urals.