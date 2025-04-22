МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,5%

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста ВВП России в 2025 году до 1,5%. Об этом говорится в очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.

Прогноз на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с данными МВФ, представленными в январе. Фонд также улучшил оценки ВВП РФ в 2024 году с 3,8% до 4,1%. При этом специалисты понизили на 0,3 п.п. свой прогноз роста российской экономики на 2026 год, до 0,9%. "Прогнозируется значительное замедление темпов роста в странах Европы с формирующимся рынком и в развивающихся странах - с 3,4% в 2024 году до 2,1% в 2025 и 2026 годах. Это отражает резкое снижение темпов роста в России с 4,1% в 2024 году до 1,5% в 2025 году и до 0,9% в 2026 году, поскольку частное потребление и объем инвестиций замедляются на фоне снижения напряженности на рынке труда и замедления роста заработной платы. По сравнению с прогнозом, представленным в январском обновлении доклада на 2025 год, темпы роста в России в 2025 году были несколько увеличены благодаря более высоким, чем ожидалось, показателями данных за 2024 год", - отмечается в докладе.

По оценкам фонда, в 2024 году инфляция в России составила 8,4%, в 2025 составит 9,3%, а в 2026 году - 5,5%. В 2024 году уровень безработицы в РФ, по мнению МВФ, составил 2,5%, в 2025 достигнет 2,8%, в 2026 - 3,5%.

Прогнозируемые темпы роста российской экономики, согласно оценкам специалистов, превышают в 2025 году аналогичные показатели большинства развитых экономик, которые ввели санкции против Москвы. Так, рост ВВП стран еврозоны составит всего 0,8% (Германия - 0%, Италия - 0,4%, Франция - 0,6%), Японии - 0,6%, Великобритании - 1,1%, Канады - 1,4%. Темпы роста американской экономики составят 1,8%.

Рост ВВП Украины, по мнению специалистов, в 2024 году составил 3,5%, в нынешнем упадет до 2%, а в следующем - поднимется до 4,5%. Как отмечается в докладе, "прекращение огня на Украине может способствовать экономическому росту в регионе за счет повышения потребительского доверия и снижения цен на энергоносители, особенно в Европе".