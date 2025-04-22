МВФ считает естественным замедление темпов роста экономики РФ в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) назвал естественным замедление темпов роста российской экономики в 2025 году. Об этом сообщила заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для журналистов, посвященном очередному докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.

"Мы действительно ожидаем замедления роста [темпов экономики РФ] до 1,5% в этом году, и это в значительной степени естественное замедление экономики после довольно сильного роста в предыдущие годы, а также результат ужесточения [экономической] политики, которое мы наблюдали, как со стороны налогово-бюджетной, так и со стороны денежно-кредитной политики, это также связано со снижением цен на нефть, которое произошло в результате ответной реакции на пакет тарифов, а также в связи с неопределенностью в отношении роста мировой экономики", - пояснила она.

Прогноз на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с данными МВФ, представленными в январе. Фонд также улучшил оценки ВВП РФ в 2024 году с 3,8% до 4,1%. При этом специалисты понизили на 0,3 п.п. свой прогноз роста российской экономики на 2026 год, до 0,9%.