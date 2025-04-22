Стоимость биткойна превысила 90 тыс долларов

Стоимость биткойна в ходе торгов превысила 90 тысяч долларов впервые с 7 марта 2025 года. Об этом следует из данных площадки Binance.

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По состоянию на 16:41 по московскому времени криптовалюта росла на 2,98% и находилась на уровне 90,092 тысячи долларов. В 16:46 биткойн ускорил рост и оказался на отметке 90,399 тысячи долларов (+3,45%).

Ранее стоимость биткойна достигала 81,313 тысячи долларов. Она увеличилась на 5,5% после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней введения взаимных пошлин на импорт из 75 стран. Тогда же американский лидер заявлял о повышении торговых пошлин для КНР до 125%.

До этого стоимость криптовалюты оценивалась примерно в 77 тысяч долларов.