Финансовый аналитик дал прогноз по ключевой ставке

Независимый финансовый эксперт Андрей Верников в разговоре с Рамблером дал прогноз по ключевой ставке. Эксперт выразил мнение, что на заседании 25 апреля Совет директоров Банка России примет решение сохранить показатель на уровне 21% годовых.

Майского заседания ЦБ не будет, будет пауза. Следующее заседание состоится только через два месяца – в начале июня, при этом ситуация сложилась весьма неопределенная. Дезинфляционные процессы еще не набрали силу, а, учитывая «встречный ветер», они могут ее и вовсе не набрать. Этот «встречный ветер» связан с политикой [президента США Дональда] Трампа, из-за нее может начаться общемировая инфляция. Поэтому, скорее всего, ЦБ на этом фоне возьмет некоторую паузу. Андрей Верников Независимый финансовый эксперт

Вместе с тем специалист отметил, причин для снижения ставки на апрельском заседании ЦБ нет.

«У ЦБ сейчас развязаны руки, однако абсолютно никаких причин для снижения ставки на предстоящем заседании нет. Единственной причиной для такого шага могло бы стать только чрезмерное охлаждение экономики. Тогда ставку пришлось бы снижать уже без учета данных по инфляции. Однако сейчас такой сценарий маловероятен», - подчеркнул он.

Ранее экономист Тимофеев обозначил перспективы снижения ключевой ставки в России до 2027 года.