Трамп прокомментировал сообщения о возможном увольнении главы ФРС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не хочу говорить об этом, потому что у меня нет намерения увольнять его», — приводит агентство слова главы США.

Опровержение потребовалось в связи с тем, что данные о соответствующих планах опубликовали СМИ.

Сам Трамп ранее указал, что экономическая активность в США замедлится, если ФРС не опустит ставки немедленно.

«Инфляции может почти не быть, но может быть замедление экономики, если господин "Слишком Поздно", крупный неудачник, не снизит ставки сейчас», — написал он два дня назад в Truth Social.

По словам Трампа, у него есть полномочия уволить Пауэлла, срок полномочий которого истекает не ранее 2026 года.

Ранее президент США не раз высказывался о главе ФРС, возглавившем этот американский эквивалент Центробанка в годы первого президентства республиканца. В частности, критикуя нерешительность Пауэлла в вопросе снижения ставок, Трамп отмечал, что заработал много денег и добился большого успеха, благодаря чему обладает «лучшим чутьем», чем у тех, кто принимает решения в ФРС.

На фоне таких заявлений мировые цены на золото в начале недели продолжили обновлять исторические рекорды. Стал дорожать и биткоин, в котором инвесторы тоже увидели спасение от нестабильности на рынках.