Си Цзиньпин заявил о подрыве миропорядка

Выступая на встрече с Ильхамом Алиевым в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности глобальной экономической системы.

Тарифные войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине, передает ТАСС.

Си Цзиньпин заявил об отсутствии победителей в тарифных войнах

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай перенаправил часть товаров в Турцию после введения новых американских пошлин, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести экономике США до 600 млрд долларов в год, а глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что повышение пошлин президентом Трампом замедлит экономику страны и ускорит инфляцию.