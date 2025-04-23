В России хотят ввести налоговый вычет на похороны

Правозащитный центр «Сорок Сороков» выступил за введение налогового вычета на похороны. С соответствующим предложением он решил обратиться в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, передает Life.

Согласно тексту заявления, данная мера позволит облегчить финансовое бремя семей, которые потеряли близких. По словам авторов идеи, цена ритуальных услуг неустанно повышается. Минимальная стоимость захоронения составляет порядка 50 тыс. рублей —100 тыс. рублей в зависимости от региона.

Инициаторы считают вычет социально значимой мерой, способной поддержать семьи в трудный период, ведь похороны всегда связаны с большими расходами. Средняя стоимость включает гроб, ритуальные услуги, транспортировку и оформление документов. Для малообеспеченных семей такие затраты могут оказаться непосильными, особенно если они теряют кормильца.

Подчеркивается, что в настоящее время многие семьи предпочитают оплачивать ритуальные услуги наличными, чтобы избежать бумажной волокиты. Это способствует развитию теневого сектора в сфере ритуальных услуг. Смерть близкого человека — это всегда тяжелое испытание, а финансовые проблемы только усугубляют ситуацию, отмечают авторы инициативы. Однако введение вычета позволит людям официально оформлять расходы, что повысит прозрачность рынка и увеличит налоговые поступления, указывают специалисты. По мнению авторов, налоговый вычет на похороны является справедливой и гуманной мерой.

Ранее министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что у российских граждан будет возможность вернуть 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом.