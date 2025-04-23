Дружественная страна прекратила авиасообщение с Россией

Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) приостановила полеты в Новосибирск из-за низкой загрузки и сложной ситуации в Мьянме, включая недавнее землетрясение, сообщил коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков.

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По словам Таравкова, авиакомпания отменила все рейсы в весенне-летнем расписании из-за недостаточной загрузки. Аэропорт Толмачево предпринимал попытки поддержать перевозчика, но это не принесло значительного результата.

Восстановление авиасообщения между Россией и Мьянмой произошло в сентябре 2023 года после 30-летнего перерыва, маршрут MAI включал Янгон — Мандалай — Новосибирск.

Таравков добавил, что в настоящее время Мьянма сталкивается с серьезными проблемами, что также повлияло на решение о приостановке полетов. Аэропорт Толмачево поддерживает связь с авиакомпанией и надеется на возобновление рейсов в осенне-зимнем расписании.