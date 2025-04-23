Предсказано символическое снижение ключевой ставки

Lenta.ru

Банк России может пойти на символическое снижение ключевой ставки, которое составит от 0,5 до 1 процентного пункта. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Российская газета».

Предсказано символическое снижение ключевой ставки
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Однако более вероятным, по его словам, выглядит сценарий сохранения «ключа» на его нынешнем уровне. Для таких прогнозов есть несколько оснований. Например, инфляция, хотя и снижается, но остается значительной. По оценкам Минэкономразвития, она даже выросла в годовом выражении: до 10,38 процента. Кроме того, в апреле до 13,1 процента выросли инфляционные ожидания населения.

Кроме того, Щербаченко не исключил и повышения ключевой ставки. Если регулятор придет к выводу, что уже принятых для сдерживания инфляции мер недостаточно, его денежно-кредитная политика может ужесточиться.

В целом же, как полагает экономист, в 2025 году ключевая ставка Банка России останется в диапазоне 19-22 процентов. Снижения стоит ожидать во II или III кварталах.

Ранее опрос, проведенный среди аналитиков крупных российских банков и инвесткомпаний, показал, что большинство из них ждут сохранения ключевой ставки на отметке 21 процент.

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