Мишустин назвал главную причину подорожания продуктов

Одним из существенных факторов повышения цен на продовольственные товары, особенно первой необходимости, являются наценки посредников. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии ФАС, которое опубликовано на сайте Правительства.

В связи с этим глава кабмина призвал регулятор ужесточить мониторинг цен на продукты. Он предлагает усилить акцент на сокращении цепочки посредников. Напомним, что каждый из них при движении продукции «до прилавка» повышает начальную стоимость. Для решения этой задачи нужно активнее взаимодействовать с поставщиками и торговыми сетями.

«И в случае необходимости надо принимать жесткие меры, чтобы защитить людей», - подчеркнул премьер-министр.

Основной задачей ФАС Мишустин назвал борьбу с ростом цен.

«Как в промышленности, где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность, так и в рознице, на полках магазинов, где такое повышение бьет по карману наших граждан», - отметил Мишустин.

Другой важной задачей премьер-министр считает тщательное выявление картельных сговоров и соглашений, которые наносят ущерб рынкам. Для этого, по его мнению, необходимо развивать цифровизацию и сотрудничество с другими ведомствами.

Примером первого он назвал информационную систему «Антикартель», внедрение которой должно начаться уже в текущем году.

Глава Правительства также напомнил, что президент Владимир Путин в своём указе о национальных целях развития страны в мае прошлого года поставил задачу обеспечить экономическое развитие, основанное на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе. Мишустин отметил, что ФАС реализует ряд задач и в этом направлении. Например, регулятор, помимо защиты конкуренции, контролирует проведение государственных закупок и реализацию гособоронзаказа, определяет обоснованность установления монопольных тарифов и исполнение законодательства о рекламе, а также регулирует деятельность иностранных инвесторов в стратегических отраслях.

По итогам текущего года различные аналитики ожидают заметного подорожания многих популярных видов продовольственных товаров. Например, некоторые эксперты прогнозируют рост цен на 5-15 процентов. В частности, повышение на 5-10% может затронуть кисломолочную продукцию, на 10-15 – молоко, сливочное масло, сметану и йогурты, овощи и фрукты, 10 – свинину и хлебобулочные изделия, 12 – говядину, 16 – кондитерские изделия. В то же время, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович не исключил, что в первой половине этого года ещё более резкий рост цен (на 60-80 процентов) может ожидать даже дешёвые продукты, например, картофель, лук, свёклу и некоторые другие.