Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов Белоруссии и России перенесли на 1 января 2027 года.

Об этом заявила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина на заседании Палаты представителей (нижняя палата парламента) республики.

"С нашим стратегическим партнером Российской Федерацией мы ведем постоянный диалог в части движения по треку формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов. Работа эта поэтапная, в каждом государстве сложилась своя система работы на рынке нефти и нефтепродуктов, она требует взвешенного и тщательного подхода, осмысления. Обсуждая все эти вопросы в рамках ранее разработанных союзных программ, стороны пришли к пониманию, что процесс по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов требует тщательной проработки, и срок его формирования перенесен на 1 января 2027 года", - цитирует ее агентство БелТА.

Как пояснила Гурина, планами формирования общего нефтяного рынка с 2027 года и объясняются те даты, которые были зафиксированы в протоколе как изменение в соглашение между правительствами Белоруссии и России о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года.

"Но в то же время тот механизм, который мы в протоколе предусматриваем, гибкий и предполагает, что если стороны в 2027 году примут решение какие-то еще моменты отработать и чуть сместить этот срок, то уже нам не потребуются какие-то изменения. Мы будем работать в рамках соглашения и далее спокойно, последовательно двигаться, отстаивая интересы Республики Беларусь в этом вопросе", - добавила она.

Ранее белорусские депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Белоруссии и России о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года. Документом предусматривается продление срока действия соглашения до 31 декабря 2026 года и при этом его автоматическое продление после 31 декабря 2026 года на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие соглашения.

Предусматривается отмена конкретного срока действия нормы о ежегодном включении в индикативные балансы нефти, предназначенной для Белоруссии в объеме 24 млн тонн, поставляемой трубопроводным и иными видами транспорта. Теперь эта норма действует на период действия соглашения. Протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания до вступления в силу.

Соглашением от 2007 года Россия и Белоруссия определили ставки экспортной пошлины на российскую нефть, поставляемую в республику. За время действия соглашения в него несколько раз вносились изменения, закрепленные соответствующими протоколами.