В Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков»

Около 1 тыс. труб, предназначенных для газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, остаются на складе в промышленном парке Любмин в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, пишет Ostsee Zeitung.

По данным газеты, данные трубы имеют высокую стоимость и их количества достаточно для ремонта поврежденных участков газопроводов, передает ТАСС.

Один из собеседников газеты заявил:

«У этих [складских] запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков». Другой источник отметил, что при наличии материалов ремонт будет «в техническом смысле относительно легким».

Евродепутат Блага: "Северный поток" вряд ли запустят в ближайшее время

Адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер подтвердил, что трубы принадлежат операторам «Северных потоков». Однако ситуация осложняется судебным разбирательством в Швейцарии по долгу Nord Stream 2 перед мелкими кредиторами: срок договоренностей по этому делу продлен до 9 мая.

В случае банкротства компании около пятисот труб могут быть выставлены на аукцион, однако это не коснется труб первого «Северного потока».

Общую стоимость всех труб источники оценивают примерно в 25 млн евро.

Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне выразил мнение о возможности повторного запуска двух ниток «Северного потока», подчеркивая зависимость конкурентоспособности без российского газа.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между США и Европой снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2».