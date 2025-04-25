В Госдуме нашли способ быстро снизить цены на продукты

В России необходимо позволить ФАС выяснять структуру цены и ограничивать произвол монополий. Только так можно добиться снижения цен в магазинах, причем сделать это можно за один месяц, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Депутат призвал активнее ограничивать произвол монополий. В качестве примера он привел опыт Германии 90-х годов, когда после резких скачков цен их сначала начали возвращать к исходным, а затем, не ограничившись этим, стали расследовать причины колебаний.

Именно произвол монополистов Делягин назвал основой роста цен, подчеркнув, что порой они торгуют «сталью по цене золота». Также он предложил обратить внимание на налогово-таможенную систему, назвав ее «колониальной». По мнению депутата, нужно выделить сырье, которое намного выгоднее производить своими силами, а не импортировать.

«Этих вещей достаточно. Их можно сделать в течение месяца. Никаких проблем нет, было бы желание», — заключил парламентарий.

Напомним, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, скорость роста цен на товары и услуги из корзины для малообеспеченных граждан («инфляция для бедных») превысила общий темп роста цен. Так, в марте рост цен на минимальную корзину товаров и услуг составил 17%, а общая инфляция в годовом выражении превысила 10%.

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Отмечается, что одной из причин такого разрыва является рост цен на продукты, доля которых в первом показателе сильно больше, чем во втором и не соответствует темпам повышения пенсий, пособий и других выплат. На этом фоне россияне сталкиваются с принципиально иным ростом расходов.