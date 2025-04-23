Всемирный банк спрогнозировал темпы роста ВВП Украины в 2025 году

Темпы роста экономики Украины по итогам текущего года составят 2%, в 2026 году - 5,2%.

Об этом говорится в апрельском докладе Всемирного банка (ВБ), посвященном перспективам развития экономики региона Европы и Центральной Азии.

"Рост экономики на Украине, как ожидается, продолжит замедление до 2% в текущем году", - говорится в докладе.

При этом в 2026 году ожидается рост до 5,2% "при условии окончания военных действий и начала процесса восстановления", указывается в публикации. Вместе с тем темпы роста на следующий год были снижены по сравнению с предыдущей оценкой на 1,8 процентного пункта (п. п.).