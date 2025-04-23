Песков заявил о готовности России вести переговоры о поставках газа в ЕС

Андрей Дуванов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать со странами Европы продажу газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Point.

Песков заявил о готовности России вести переговоры о поставках газа в ЕС
© ТАСС

По словам Пескова, Москва видит желание некоторых стран Европы покупать российский газ. Как подчеркнул пресс-секретарь, Кремль готов вести переговоры на эту тему.

«Мы готовы вести переговоры по нашему газу, и мы знаем, что некоторые страны Европы хотят продолжить его у нас покупать. Все будет урегулировано на рыночных условиях», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что Путин поддерживает идею о полном прекращении огня на Украине.

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