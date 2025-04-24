Торговля России и Евросоюза в феврале упала до минимума за полгода

Объемы торговли РФ и ЕС в феврале снизились до минимума за полгода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные собственной аналитики.

Сообщается, что объемы торговли между экономическим блоком и Россией в феврале снизились на 5,8% и составили 5,4 млрд евро. Меньший объем был в последний раз зафиксирован в августе 2024 года — 5,1 млрд евро.

Объем экспорта из РФ составил 2,9 млрд евро и по сравнению с январем снизился на 14%. Основной объем поставок пришелся на Венгрию, которая увеличила закупки на 14% — до 562,5 млн евро. На втором месте оказалась Франция, которая сократила импорт на 15,5% — до 429 млн евро. Третье место заняла Бельгия, также снизившая объемы закупок — на 17% до 304,4 млн евро.

Отмечается, что поставки из стран Евросоюза за месяц увеличились на 7% и составили 2,5 млрд евро. Главным торговым партнером РФ в ЕС стала Германия, которая увеличила экспорт на 2% — до 572 млн евро. Одновременно поставки из Нидерландов в РФ выросли в 1,5 раза и составили 303 млн евро. Объемы экспорта Италии в РФ также выросли — на 8%, до 290,5 млн евро.