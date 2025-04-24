Путин рассказал о росте ВВП в России

В период с января по февраль 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметный рост наблюдается в обрабатывающей промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

По словам главы РФ, указанная промышленность продемонстрировала рост на 5% за первые два месяца текущего года. Кроме того, Путин отметил, что рост ВВП РФ в 2025 году будет чуть ниже, чем в прошлом. Как уточнил он, такие значения необходимы для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и бороться с инфляцией.

«Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились», - подчеркнул президент.

Также, по словам Путина, в России нужно добиться устойчивого экономического роста, снизить уровень инфляции и безработицы. Он подчеркнул, что статистические данные начала текущего года сигнализируют о важности и актуальности такого подхода. Кроме того, глава РФ оценил инфляцию в стране в более чем 10%. Он обратил внимание на необходимость стремиться устойчиво замедлять рост цен.

Ранее опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что, согласно финансовому плану на 2025 год, дефицит бюджета составит порядка 1,2 триллиона рублей. Однако, по мнению специалистов, недостача может увеличиться до 3,3 триллиона.