МВФ отметил рост рисков возникновения рецессии для экономики США

Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает повышение рисков возникновения рецессии для экономики США, однако о начале экономического спада речи пока не идет. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Когда мы смотрим на данные, то видим, что для Соединенных Штатов риски рецессии возросли до 37%, но мы еще не в рецессии. Ни на рынке труда, ни в индикаторах работы экономики мы не видим такого резкого спада экономической активности, который смог бы привести к снижению темпов роста в США до отрицательных значений", - отметила она на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

"Ранее мы прогнозировали рост динамичной экономики США на 2,7% в этом году. Мы понизили показатели [темпов роста ВВП] Соединенных Штатов, на самом деле это самое большое из наших понижений, на 0,9%, до 1,8% на этот год. Но мы видим достаточно факторов, которые позволяют Соединенным Штатам двигаться вперед", - пояснила Георгиева.

"И, конечно, мы признаём, что предстоит большая работа по урегулированию торговых споров и снижению неопределенности. Я хочу еще раз повторить, что неопределенность очень вредна для бизнеса. По этой причине чем быстрее рассеется это облако, нависшее над нашими головами, тем лучше окажутся перспективы для роста мировой экономики", - резюмировала глава МВФ.

Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. 9 апреля он сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. Для них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.