Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики

Экономика в мире находится на критическом этапе.

Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов в заявлении к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины», - указал глава Минфина.

По словам Силуанова, экономика России на фоне сложных внешних условий демонстрирует устойчивость. В 2023 и 2024 годах ВВП страны показывал рост в 4,1% и 4,3%. На текущий год прогнозируется умеренное замедление роста.

Ранее Антон Силуанов призвал бизнес в РФ активнее включать сотрудников в программу долгосрочных сбережений, это предпочтительнее, чем повышение зарплат, пишет Ura.ru.