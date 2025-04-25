В Госдуме объяснили рост цен на картофель до 300%

Увеличение квоты на беспошлинный ввоз картофеля в Россию временно решит вопрос дефицита, но не повлияет на суть проблемы, заявил НСН председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. По его словам, фермерам сегодня невыгодно выращивать картофель, а перекупщики пользуются этим и накручивают цены.

Минсельхоз удвоит квоту на беспошлинный ввоз картофеля в Россию с нынешних 150 тысяч тонн до 300 тысяч тонн, сообщило ведомство. Ситуацию с импортом в РФ усугубило решение Казахстана запретить экспорт картофеля. С начала этого года картофель в России подорожал на 45,2%, подсчитал Росстат. За 2024 он стал дороже на 90%. Оптовые цены для розничных сетей выросли еще сильнее – на 285,5% в годовом выражении, говорят аналитики «АБ Центра». Кашин рассказал, что происходит на рынке картофеля.

«Это может немного помочь убрать дефицит, но надо решать глубинные задачи. Привезти все можно, это мы уже проходили. Производить надо у себя, у нас есть все для этого! Мы стараемся не сокращать сборы, увеличиваем посевные площади. Но в последние годы выращивание картофеля стало невыгодно производителю, себестоимость картофеля два года назад достигала 11 рублей, а закупали товар по 10-11 рублей. В убыток себе никто выращивать не будет. В общественном секторе мы производим около 6,5-7 миллионов тонн картофеля. Когда производство снижается, цена поднимается», - объяснил он.

По его словам, картофель перекупают у фермеров, чтобы потом продать с большой накруткой в торговые сети, процент этой накрутки должно регулировать государство.

Инфляция в России немного замедлилась

«В этом году отпускная цена достигала 18-20 рублей, но это без накруток. С накрутками доходит до 60 рублей, это связано со структурами-перекупщиками. Перекупщики забирают у фермеров, перегружают и везут в торговые сети, завышая цены в 2,5-3 раза. Поэтому я убежден, что цены на товары первой необходимости должны регулироваться. Надо начинать с хлеба, картофеля и других продуктов», - заключил собеседник НСН.

Цены на картофель растут из-за недостаточного предложения картофеля сетевого качества со стороны производителей, сказал в эфире НСН председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.