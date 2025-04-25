ЦБ понизил прогноз цены барреля российской нефти для налогообложения

Центробанк России понизил прогноз цены барреля российской нефти для налогообложения с $65 до $60.

Об этом говорится в среднесрочном прогнозе финансового регулятора.

Банк России понизил прогноз по цене российской нефти для целей налогообложения в 2025 году до $60 с $65 за баррель, на 2026 год прогноз сохранен на уровне $60 за баррель.

Прогноз на 2027 год — $60 за баррель.

Ранее Bloomberg заявило, что Россия наращивает бурение нефтяных скважин до максимума за пять лет.