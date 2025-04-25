Курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики страны, от ее эффективности, от ее темпов роста, от состояния платежного баланса и прочего. И, в отличие от краткосрочного, в долгосрочном прогнозе курса валют есть реальная опора – это тенденции. Основные показатели в России, к сожалению, малооптимистичны. Так, Минэкономразвития недавно сохранило прогноз по темпам роста российской экономики на уровне 2,5%, а Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в 2025 году на 1,5%. При этом сейчас инфляция в РФ остается на уровне более 10%, а Минэкономразвития недавно повысило прогноз инфляции до 7,6%. Так что это не рост, а околодепрессивное состояние экономики. Вместе с тем ясно, что в ближайшее время темпы роста российской экономики не исправятся. Поэтому сочетание околодепрессивного состояния экономики и достаточно высоких темпов инфляции говорит о том, что до конца 2025 года будет наблюдаться тенденция к снижению курса национальной валюты. Это не означает, что отдельных конъюнктурных всплесков, связанных с ее укреплением, не будет, но все будет происходить на выравненной прямой монотонного снижения курса рубля по отношению к доллару.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук