МВФ: РФ наращивает внутреннее производство

ТАСС

Россия наращивает внутреннее производство и импортозамещение в ответ на значительное сокращение объемов торговли со странами Европы. Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге, посвященном экономическому развитию региона.

МВФ: РФ наращивает внутреннее производство
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"Что касается [торговых] отношений между Европой и Россией, факт заключается в том, что происходит разъединение, торговля сокращается довольно значительно. Россия в ответ на это увеличивает темпы внутреннего производства, импортозамещение и переориентирует свои торговые отношения, в частности на Китай и Индию", - сказал он.

По оценкам Каммера, Россию ожидает "довольно резкое замедление темпов роста в этом году по сравнению с прошлым годом". Он считает, что данная ситуация связана с проводимой РФ СВО на Украине и может сказаться в будущем на передаче технологий в страну.

Прогноз по России на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения до 1,5% на 0,1 процентного пункта (п. п.) по сравнению с данными МВФ, представленными в январе. Фонд также улучшил оценки ВВП РФ в 2024 году с 3,8% до 4,1%. При этом специалисты понизили на 0,3 п. п. свой прогноз роста российской экономики на 2026 год, до 0,9%. Прогнозируемые темпы роста российской экономики, согласно оценкам специалистов, превышают в 2025 году аналогичные показатели большинства развитых экономик, которые ввели санкции против Москвы. Так, рост ВВП стран еврозоны составит всего 0,8% (Германия - 0%, Италия - 0,4%, Франция - 0,6%), Японии - 0,6%, Великобритании - 1,1%, Канады - 1,4%. Темпы роста американской экономики составят 1,8%.

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