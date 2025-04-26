Во Франции выставили на аукцион личное оружие Наполеона

Саблю Наполеона Бонапарта, его личное оружие до конца войн против антифранцузских коалиций, выставили на аукцион во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аукционного дома Drouot, который организовал торги.

© Газета.ru

Это личное оружие Наполеона, которое он заказал у главы Версальской мануфактуры Николя-Ноэля Буте, будучи первым консулом Французской республики. Сабля была при Наполеоне вплоть до самого конца его кампаний, а перед ссылкой на остров Эльба отрекшийся император передал ее маршалу Эмманюэлю де Груши.

«С 1815 года оружие хранилось у потомков маршала и впервые будет выставлено на публичные торги», — сообщили в Drouot.

Аукционный дом уточнил, что это одна из двух идентичных сабель, которые заказал Наполеон на Версальской мануфактуре — вторая, ставшая в ходе авантюрной истории подарком российсскому генералу, графу Павлу Шувалову, хранится в санкт-петербургском Эрмитаже.

С аукциона продадут рестомод International Scout на шасси Jeep Wrangler

До этого в Великобритании на аукционе продали редчайший экземпляр Библии, который нашли в одном из благотворительных магазинов Oxfam, за 56,28 тысячи фунтов стерлингов (около 6 млн рублей).

Ранее «испорченную» картину Бэнкси продали на аукционе за $1,2 млн.