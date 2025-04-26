Евросоюз неожиданно нарастил продажи вина в Россию

Евросоюз в феврале неожиданно нарастил продажи вина в Россию, увеличение поставок зафиксировал Евростат, передает РИА Новости.

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До этого ЕС несколько месяцев подряд снижал поставки, но в конце зимы они увеличились на 14 процентов по сравнению с январем и стали максимальными с ноября прошлого года.

Всего в Россию было продано 7,5 тысячи тонн напитка. Больше всего выросли поставки из Польши (в 1,8 раза до 1,2 тысячи тонн), также на четверть нарастила экспорт Италия и Португалия, на 0,2 процента — Латвия.

Из всех европейских стран сократила поставки только Германия, отправив 230 тонн в феврале против 543 тонн месяцем ранее, то есть меньше в 2,3 раза. Всего в этом месяце Россия закупила в ЕС вина на 28 миллионов евро.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2025-го розничные продажи алкоголя в России упали на 14,7 процента. С января по март в России продали 47,88 миллиона декалитров крепкой алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Годом ранее в январе-марте реализовали 56,12 миллиона декалитров алкоголя, итого падение составило более 8,2 миллиона дал.