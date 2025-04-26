Названа причина масштабного сбоя банковской системы на Украине

Причина масштабного сбоя банковской системы на Украины связана с проблемой в работе «очень крупного объекта», предположил депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее украинские СМИ сообщили, что в республике наблюдаются сбои в работе банков, почты, электронного сервиса государственных услуг «Дiя».

«Судя по тому, что я вижу, не работает очень крупный инфраструктурный объект», — отметил парламентарий.

Массовый сбой парализовал банковскую систему на Украине

Федиенко пояснил, что этот объект обслуживал финансовые учреждения, почтового перевозчика и ряд других клиентов. Он добавил, что людям следует сегодня выходить в город «с бумажными документами и наличными деньгами».

По данным газеты, «Новая почта» на Украине подтвердила сбой своих сервисов. В компании объяснили, что он связан с «трудностями на стороне подрядчика».