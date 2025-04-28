Чьи доходы съедает крепкий рубль

Российский рубль показывает уникальную динамику укрепления уже четыре месяца. Эффект от этого почувствовали многие. Однако если Центробанку крепкий рубль помогает бороться с инфляцией, то экспортеры жалуются, что рубль съедает всю рентабельность. Кто радуется валютным курсам, а кто ждет не дождется падения рубля?

Российский рубль продолжает оставаться крепким. Не удалось сломить положительный тренд даже Центробанку, который в пятницу сохранил высокую ставку в 21%.

«Рубль показывает редкую динамику. Доллар с высоких уровней января упал на 27%, что означает рост рубля в единицах американской валюты почти на 37%. Подобного отклонения мы не видели с 2022 года», – говорит Александр Бахтин, инвестстратег «Гарда Капитал».

Если в начале января 2025 года один доллар стоил 102 рубля, то спустя почти пять месяцев, 26 апреля – 82,6 рубля.

Однако предпосылок для дальнейшего укрепления курса российской валюты президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин не видит. По его ожиданиям, курс рубля все-таки «отъедет» к концу года или даже ближе к середине. По словам Костина, Центробанк в целом доволен, что рубль укрепился, потому что это способствует снижению инфляции, но вот Минфин недоволен, потому что это бьет по экспортерам.

Рубль в теории действительно помогает замедлить инфляцию. Однако более крепкий курс сказывается на ценах не сразу, а через несколько месяцев, когда товары, купленные по старому валютному курсу, распродаются, и на прилавки поступают новые продукты, закупленные уже по новому ценнику. Однако пока эффект явно не такой сильный, раз регулятор уже четвертый раз подряд сохраняет ставку высокой и не готов ее снижать даже на полшишечки.

«Годовая инфляция к 21 апреля составила 10,35%, она перестала расти, недельные показатели замедляются. Однако в большей степени это заслуга высоких ставок, которые по-настоящему стали охлаждать кредитование, в том числе под импорт, и без того подавленный низкой сезонностью. Но это как раз одна из причин усиления нацвалюты в начале года», – говорит Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». «Если рост рубля и сказывается на инфляции, то пока незначительно. Это, видимо, связано с высокими кредитными ставками, которые импортеры, местные производители и торговые сети закладывают в конечную цену», – считает Бахтин.

Положительные плюшки от крепкого рубля получают также импортеры и население.

«Для импортеров крепкий рубль означает снижение издержек на закупку товаров и материалов. То есть это ведет к снижению себестоимости, повышению валовой прибыли и рентабельности», – говорит Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер». «Для населения крепкий рубль тоже позитивен: цены на импортные товары в последние месяцы стабилизировались, а в ряде категорий, таких как бытовая техника, даже сократились на 10–15%. Более выгодной стала покупка валюты под зарубежные поездки, а также доступнее становятся зарубежные турпутевки», – говорит Шепелев.

В АТОР отмечали, что весной туры за рубеж из России подешевели на 10–15% по сравнению с зимним периодом именно из-за укрепления курса рубля.

С другой стороны, экспортеры жалуются на снижение доходов и рентабельности, в том числе из-за крепкого рубля, а от этого напрямую страдает главный финансовый документ страны – бюджет.

Так, отмечается падение рублевой стоимости нефти и экспортных нефтяных доходов. Россия продает свою нефть в рублях вместо запланированных в бюджете 6700 за менее чем 5000 рублей за баррель. В итоге растет незапланированный дефицит бюджета РФ. В первом квартале 2025 года бюджет был сведен с дефицитом в 2,17 трлн рублей, или 1% ВВП. Это вдвое выше планового дефицита на весь 2025 год в 1,17 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Производители зерновых тоже жалуются на крепкий рубль.

В 2024 году рентабельность зерновых была около 20%, а в этом году даже в регионах Черноземья она колеблется от 0% до 6%.

Спасают аграриев другие культуры, в частности масличные, которые имеют рентабельность от 30% до 60%, приводят данные в аналитическом агентстве «Про зерно». На прошлой неделе российская пшеница на экспорт стоила 250-252 доллара за тонну. В рублях сейчас тонна стоит 20 тыс. рублей, а при курсе в 100 рублей за доллар, как в прошлом году, стоила бы 25 тыс. рублей. Вот эта разница в 5000 рублей за тонну и есть те самые 20% рентабельности, которые потеряны.

«Крепкий рубль означает получение меньших доходов в пересчете валютных поступлений в рублевую выручку. Это касается всех компаний, которые имеют высокий вес экспорта в структуре выручки: нефтяники, металлурги, угольщики, химические производства и т. д.», – говорит Наталия Пырьева.

Маржа и прибыль снижаются у экспортеров, которые конвертируют выручку сейчас, что делают не все и не на всю сумму.

«Это касается компаний из сектора минеральных удобрений («Фосагро», «Акрон») и цветной металлургии, где подешевели никель, медь, алюминий, платиноиды. Золото дорожает, но больше к доллару на 24% с начала года. В рублях же из-за сильного рубля оно просело на 9% с января. Это также влияет на выручку и прибыль золотодобывающих компаний», – отмечает Бахтин.

Участники рынка в целом согласны, что рубль вероятно исчерпал свой потенциал укрепления, он, вероятно, ослабнет как минимум к концу года, а то и раньше. Перед майскими праздниками идет налоговый период, благодаря чему рубль ожидается крепким. А вот дальше прогнозировать уже сложнее.

«Рубль крепнет, но не спешит идти в паре с долларом ниже 80 и все чаще пробивается ближе к 85. Вероятно, фаза активного укрепления завершилась, и пока зарубежная валюта будет балансировать на текущих уровнях либо плавно расти против рубля, то есть рубль будет падать», – прогнозирует Александр Бахтин.

А вот лето, по его словам, идеальное время для падения рубля, так как растет сезонный спрос на валюту: компании готовятся к осенним закупкам, а население планирует отпуска.

«Чисто по статистике июль и август – это месяцы самого сильного снижения рубля. Июнь, как правило, проходит помягче, но тоже не в пользу рубля. Вряд ли кого-то удивит, если доллар летом вернется в диапазон 95-100», – считает эксперт.

Не исключено, что рубль начнет снижаться уже с мая, если будет обнулен норматив возврата экспортной выручки, который действует до 30 апреля, а продлевать его пока никто не планирует. Кроме того, Минфин обсуждает корректировку бюджетного правила, вследствие чего объемы продажи валюты могут сократиться, отмечает Шепелев. К концу года он по-прежнему ждет доллар по 95-99 рублей на фоне снижения ставки и повышенных расходов в ноябре-декабре. Сдержать ослабление рубля могло бы потепление в геополитике, но прогнозировать этот аспект сейчас сложно, добавляет эксперт.

Пырьева ждет возврат рубля к ослаблению во втором квартале и далее до конца 2025 года: первая цель – 90-95 рублей за доллар, а ближе к концу года – свыше 100 рублей за доллар, а именно 107-115 рублей за доллар.