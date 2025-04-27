Китай вышел на первое место в мире по установленной мощности АЭС

Китай впервые занял первое место в мире по совокупной установленной мощности АЭС — 113 млн кВт. Как сообщила Китайская ассоциация атомной энергетики (CNEA), такой показатель достигнут впервые, передает ТАСС.

По данным китайских атомщиков, в стране насчитывается 102 действующих, строящихся и одобренных к строительству атомных энергоблока.

По словам первого заместителя председателя правления CNEA Цао Шудуна, в 2024 году власти одобрили строительство 11 атомных энергоблоков в провинциях Цзянсу, Шаньдун и Гуандун.

В прошлом году суммарная выработка АЭС страны достигла 444,7 млрд кВт·ч (4,72% всей вырабатываемой электроэнергии).