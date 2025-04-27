Назван главный поставщик пива в Россию из Евросоюза

Чехия впервые с 2012 года стала главным поставщиком пива в Россию из Евросоюза после того, как начал сокращаться импорт из стран объединения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство проанализировало данные Евростата, и заметило, что за последние четыре месяца особенно сильно сократились поставки напитка из Германии — в 1,8 раза. Страна продала России продукции на 798 тысяч евро, что оказалось самым низким значением с января 2011 года.

Литва, которая еще в январе была второй по поставкам, также существенно снизила экспорт — в 2,3 раза — до 463,7 тысячи евро, что стало наименьшим уровнем за восемь лет.

При этом Чехия за тот же период вдвое нарастила свои поставки в России, экспортировав пива на 1,2 миллиона евро. Поставки также нарастили бельгийские компании — до 852 тысяч евро с 361,3 тысячи месяцем ранее.

В целом, за последние четыре месяца поставки пива из Евросоюза на российский рынок сократились на семь процентов — до 4,6 миллиона евро. Последний раз показатель был ниже только в начале 2016 года, отмечает агентство.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предрек, что планируемое повышение цен на пиво приведет к снижению уровня его потребления россиянами. По его оценкам, повышение цен сократит уровень потребления — на те же 10-15 процентов.