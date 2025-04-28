Для дропперов введут уголовную ответственность

В России правительство подготовило поправки об уголовной ответственности для дропперов. Об этом сообщает Ведомости.

Законопроект касается статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. За передачу карты третьим лицам за деньги придется заплатить штраф на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, получить 480 часов обязательных работ или ограничение свободы на два года. Такое наказание предусмотрено даже для клиентов банка, которые сами проводят незаконные операции с картами, полученными от злоумышленников.

Те, кто специально приобретает карты для мошенников, будут оштрафованы на сумму до миллиона рублей, получат четыре года принудительных работ или до шести лет колонии. А за использование чужих карт или электронных кошельков — до пяти лет принудительных работ или шести лет лишения свободы.

Отмечается, что к неправомерным операциям добавят переводы или получение средств без законных оснований. Проект 28 апреля рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности.