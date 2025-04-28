Силуанов: ЦБ почти готов к выпуску цифрового рубля

Центробанк практически готов к выпуску цифровых рублей.

Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на просветительском марафоне общества "Знание. Первые".

По словам министра, цифровой рубль является третьей формой валюты в стране.

"Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей", – приводит ТАСС слова Силуанова.

Ранее Банк России перенес запуск цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, процесс стартует после того, как будут отработаны все детали в пилоте и проведены консультации с банками.

Вместе с тем председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что цифровой рубль является инструментом для надежного и долгосрочного хранения сбережений. Валюта исключает риски банкротства банков или мошеннических схем, считает депутат.